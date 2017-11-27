На Порошенко в следующем году из бюджета потратят более миллиарда

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Понедельник, 27 ноября 2017, 10:17

Бюджетные расходы непосредственно на деятельность президента Петра Порошенко и его Администрации в следующем году достигнут 1,126 миллиардов гривен.

Об этом сообщают эксперты проекта "Марлин", проанализировав бюджетные запросы Государственного управления делами на 2018 год.

Отмечается, что на зарплату чиновников из АП в следующем году из бюджета будет потрачено 365,7 миллионов гривен.

Авторы проекта добавляют, что с 2016 года численность персонала, которая обслуживает первых лиц государства, выросла с 553 человек до 638.

Сообщается, что больше всего денег из государственной казны будет потрачено на обеспечение деятельности самого президента, его администрации и вспомогательных органов, а именно 285,2 миллиона гривен.

Так, работа авиационного предприятия "Украина" обойдется налогоплательщикам в 245, 7 миллионов гривен и еще 24,7 миллионов потратят на ремонт самолетов.

Кроме того, визиты президента за границу стоить 81,6 миллионов гривен, а в пределах Украины - 8,2 миллиона. Еще 14,1 миллиона освоят чиновники ГУД и АПУ на собственных командировках за границу.

Также отмечается, что в целом в следующем году с Порошенко полетят за границу 612 чиновников против 402-х, которые летали 2016 года.

Прямые расходы на президента в 2018 году (тыс.)

Деятельность президента, его администрации и других вспомогательных органов

285 281,0

Робота Государственного авиационного предприятия "Украина"

245 716,6

Реставрация Мариинского дворца

200 000,0

Услуги автомобильного и водного транспорта президенту, главе администрации, руководителям прочих государственных органов

118 737,5

Работа государственных резиденций и хозяйственных объектов для обслуживания президента

94 869,0

Визиты президента за границу

81 635,90

Капитальный ремонт  самолетов

24 700,0

Командировки за границу работников Администрации и ГУД  

14 162,9

Информатизация управления

13 778,5

Проведение представительских мероприятий

13 674,3

Официальные мероприятия с участием президента

13 020,5

Авиаперевозки в пределах Украины делегаций во главе с президентом

8 227,4

Деятельность постоянного представителя президента в Крыму

7 678,4

Работа государственных резиденций и дач

4 538,5

оплата судового сбора

40,0

Всего

1 126 060,5

На обслуживание 119 машин водного и автомобильного транспорта первых лиц будет потрачено 118,7 миллинов гривен.

Эксперты проекта добавляют, что на работу государственных резиденций и административных зданий - дополнительно потратят 94,8  миллионов гривен, на работу постоянного представителя президента в Крыму, который находится в Херсоне, потратят 7,6 миллионов гривен и еще миллионы гривен потратят на проведение официальных мероприятий,  реставрацию Мариинского дворца и прочее.

Украинская правда
Темы: Порошенко президент Администрация президента бюджет
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