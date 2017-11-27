На Порошенко в следующем году из бюджета потратят более миллиарда

Бюджетные расходы непосредственно на деятельность президента Петра Порошенко и его Администрации в следующем году достигнут 1,126 миллиардов гривен.

Об этом сообщают эксперты проекта "Марлин", проанализировав бюджетные запросы Государственного управления делами на 2018 год.

Отмечается, что на зарплату чиновников из АП в следующем году из бюджета будет потрачено 365,7 миллионов гривен.

Авторы проекта добавляют, что с 2016 года численность персонала, которая обслуживает первых лиц государства, выросла с 553 человек до 638.

Сообщается, что больше всего денег из государственной казны будет потрачено на обеспечение деятельности самого президента, его администрации и вспомогательных органов, а именно 285,2 миллиона гривен.

Так, работа авиационного предприятия "Украина" обойдется налогоплательщикам в 245, 7 миллионов гривен и еще 24,7 миллионов потратят на ремонт самолетов.

Кроме того, визиты президента за границу стоить 81,6 миллионов гривен, а в пределах Украины - 8,2 миллиона. Еще 14,1 миллиона освоят чиновники ГУД и АПУ на собственных командировках за границу.

Также отмечается, что в целом в следующем году с Порошенко полетят за границу 612 чиновников против 402-х, которые летали 2016 года.

Прямые расходы на президента в 2018 году (тыс.) Деятельность президента, его администрации и других вспомогательных органов 285 281,0 Робота Государственного авиационного предприятия "Украина" 245 716,6 Реставрация Мариинского дворца 200 000,0 Услуги автомобильного и водного транспорта президенту, главе администрации, руководителям прочих государственных органов 118 737,5 Работа государственных резиденций и хозяйственных объектов для обслуживания президента 94 869,0 Визиты президента за границу 81 635,90 Капитальный ремонт самолетов 24 700,0 Командировки за границу работников Администрации и ГУД 14 162,9 Информатизация управления 13 778,5 Проведение представительских мероприятий 13 674,3 Официальные мероприятия с участием президента 13 020,5 Авиаперевозки в пределах Украины делегаций во главе с президентом 8 227,4 Деятельность постоянного представителя президента в Крыму 7 678,4 Работа государственных резиденций и дач 4 538,5 Оплата судового сбора 40,0 Всего 1 126 060,5

На обслуживание 119 машин водного и автомобильного транспорта первых лиц будет потрачено 118,7 миллинов гривен.

Эксперты проекта добавляют, что на работу государственных резиденций и административных зданий - дополнительно потратят 94,8 миллионов гривен, на работу постоянного представителя президента в Крыму, который находится в Херсоне, потратят 7,6 миллионов гривен и еще миллионы гривен потратят на проведение официальных мероприятий, реставрацию Мариинского дворца и прочее.