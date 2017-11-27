На Порошенко в следующем году из бюджета потратят более миллиарда
Бюджетные расходы непосредственно на деятельность президента Петра Порошенко и его Администрации в следующем году достигнут 1,126 миллиардов гривен.
Об этом сообщают эксперты проекта "Марлин", проанализировав бюджетные запросы Государственного управления делами на 2018 год.
Отмечается, что на зарплату чиновников из АП в следующем году из бюджета будет потрачено 365,7 миллионов гривен.
Авторы проекта добавляют, что с 2016 года численность персонала, которая обслуживает первых лиц государства, выросла с 553 человек до 638.
Сообщается, что больше всего денег из государственной казны будет потрачено на обеспечение деятельности самого президента, его администрации и вспомогательных органов, а именно 285,2 миллиона гривен.
Так, работа авиационного предприятия "Украина" обойдется налогоплательщикам в 245, 7 миллионов гривен и еще 24,7 миллионов потратят на ремонт самолетов.
Кроме того, визиты президента за границу стоить 81,6 миллионов гривен, а в пределах Украины - 8,2 миллиона. Еще 14,1 миллиона освоят чиновники ГУД и АПУ на собственных командировках за границу.
Также отмечается, что в целом в следующем году с Порошенко полетят за границу 612 чиновников против 402-х, которые летали 2016 года.
|
Прямые расходы на президента в 2018 году (тыс.)
|
Деятельность президента, его администрации и других вспомогательных органов
|
285 281,0
|
Робота Государственного авиационного предприятия "Украина"
|
245 716,6
|
Реставрация Мариинского дворца
|
200 000,0
|
Услуги автомобильного и водного транспорта президенту, главе администрации, руководителям прочих государственных органов
|
118 737,5
|
Работа государственных резиденций и хозяйственных объектов для обслуживания президента
|
94 869,0
|
Визиты президента за границу
|
81 635,90
|
Капитальный ремонт самолетов
|
24 700,0
|
Командировки за границу работников Администрации и ГУД
|
14 162,9
|
Информатизация управления
|
13 778,5
|
Проведение представительских мероприятий
|
13 674,3
|
Официальные мероприятия с участием президента
|
13 020,5
|
Авиаперевозки в пределах Украины делегаций во главе с президентом
|
8 227,4
|
Деятельность постоянного представителя президента в Крыму
|
7 678,4
|
Работа государственных резиденций и дач
|
4 538,5
|
Оплата судового сбора
|
40,0
|
Всего
|
1 126 060,5
На обслуживание 119 машин водного и автомобильного транспорта первых лиц будет потрачено 118,7 миллинов гривен.
Эксперты проекта добавляют, что на работу государственных резиденций и административных зданий - дополнительно потратят 94,8 миллионов гривен, на работу постоянного представителя президента в Крыму, который находится в Херсоне, потратят 7,6 миллионов гривен и еще миллионы гривен потратят на проведение официальных мероприятий, реставрацию Мариинского дворца и прочее.