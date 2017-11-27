ФБР около года скрывало данные о российских хакерских атаках - СМИ
Федеральное бюро расследований США в течение года уклонялось от сообщения американским официальным лицам о том, что их электронные почтовые ящики были подвергнуты российским хакерским атакам.
Об этом говорится в расследовании The Associated Press.
По данным расследования, ФБР более года владело информацией о том, что официальные лица США были объектами атак хакерской группировки Fancy Bear, которую связывают с Кремлем.
The Associated Press после интервью с 80 лицами, которые были объектами атак, узнали, что были только два случая, когда бюро проинформировало чиновников о таких атакх.
Три источника подтвердили, что ФБР знало о кибер-атаках больше года.
"ФБР регулярно информирует людей и организации о потенциальной угрозе касательно информации", - ответило ФБР в комментарии для The Associated Press.
Напомним, хакерская группа APT28, которая по данным экспертов по вопросам кибер-безопасности является подразделением Главного разведывательного управления Генштаба РФ, активна в течение как минимум десяти лет и успела нанести вред наиболее уязвимым и важным военным и дипломатическим организациям на Западе.
Группа APT28 связана также с такими названиями как Sofacy Group, Pawn Storm, Fancy Bear и Sednit.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.