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ФБР около года скрывало данные о российских хакерских атаках - СМИ

Понедельник, 27 ноября 2017, 10:24

Федеральное бюро расследований США в течение года уклонялось от сообщения американским официальным лицам о том, что их электронные почтовые ящики были подвергнуты российским хакерским атакам.

Об этом говорится в расследовании The Associated Press.

По данным расследования, ФБР более года владело информацией о том, что официальные лица США были объектами атак хакерской группировки Fancy Bear, которую связывают с Кремлем.

The Associated Press после интервью с 80 лицами, которые были объектами атак, узнали, что были только два случая, когда бюро проинформировало чиновников о таких атакх.

Три источника подтвердили, что ФБР знало о кибер-атаках больше года.

"ФБР регулярно информирует людей и организации о потенциальной угрозе касательно информации", - ответило ФБР в комментарии для The Associated Press.

Напомним, хакерская группа APT28, которая по данным экспертов по вопросам кибер-безопасности является подразделением Главного разведывательного управления Генштаба РФ, активна в течение как минимум десяти лет и успела нанести вред наиболее уязвимым и важным военным и дипломатическим организациям на Западе.

Группа APT28 связана также с такими названиями как Sofacy Group, Pawn Storm, Fancy Bear и Sednit.

Европейская правда

Темы: СШАхакерыРосcия
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