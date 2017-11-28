Сутки в АТО: 22 обстрела, 1 боец ​​ВСУ травмирован

За прошедшие сутки, 27 ноября, боевики 22 раза нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие на всей линии соприкосновения. По сравнению с прошлыми сутками количество вражеских вооруженных провокаций возросла. Незаконные вооруженные формирования 22 раза обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины. Неоднократно противник применял и минометы различных калибров", - говорится в заявлении .

На Луганском направлении враг из минометов возле Лозового, Трехизбенки и Крымского выпустил около двух десятков мин. Подступы к Луганскому, Лобачевому, Лопаскиному и Зайцевому противник обстреливал из пехотного вооружения.

Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - защитников Малинового, Майского, Желтого, Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Донецком направлении основная огневая активность противника была сосредоточена на Приазовье - оккупанты неоднократно обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия защитников Водяного и Гнутового.

Возле Павлополя боевики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.

Прицельные обстрелы из легкого пехотного вооружения и крупнокалиберных пулеметов российские наемники осуществляли по опорным пунктам неподалеку Марьинки и Красногоровки.

Наши позиции в пригороде Авдеевки и на подступах к Каменке оккупанты обстреливали из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие 13 раз открывали огонь в ответ.