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Доба в АТО: 22 обстріли, 1 боєць ЗСУ травмований

Вівторок, 28 листопада 2017, 05:53
Доба в АТО: 22 обстріли, 1 боєць ЗСУ травмований

За минулу добу, 27 листопада, бойовики 22 рази порушили перемир'я  1 боєць ЗСУ травмований.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я на усій лінії зіткнення. Порівняно з минулою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла. Незаконні збройні формування 22 рази обстрілювали опорні пункти Збройних Сил України. Неодноразово противник застосовував і міномети різних калібрів",  йдеться у заяві.

На Луганському напрямку ворог з мінометів біля Лозового, Трьохізбенки та Кримського випустив загалом близько двох десятків мін. Підступи до   Луганського, Лобачевого, Лопаскиного та Зайцевого противник обстрілював із піхотного озброєння.

Зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів – захисників Малинового, Травневого, Жовтого, Новоолександрівки і Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку основна вогнева активність противника була зосереджена на Приазов’ї – окупанти неодноразово обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї оборонців Водяного і Гнутового.

Біля Павлополя бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП.

Прицільні обстріли з легкого піхотного озброєння і великокаліберних кулеметів російські найманці здійснювали по опорних пунктах неподалік Мар’їнки та Красногорівки.

Наші позиції у передмісті Авдіївки та на підступах до Кам’янки окупанти обстрілювали із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці 13 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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