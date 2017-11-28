Доба в АТО: 22 обстріли, 1 боєць ЗСУ травмований
За минулу добу, 27 листопада, бойовики 22 рази порушили перемир'я – 1 боєць ЗСУ травмований.
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.
"Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я на усій лінії зіткнення. Порівняно з минулою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла. Незаконні збройні формування 22 рази обстрілювали опорні пункти Збройних Сил України. Неодноразово противник застосовував і міномети різних калібрів", – йдеться у заяві.
На Луганському напрямку ворог з мінометів біля Лозового, Трьохізбенки та Кримського випустив загалом близько двох десятків мін. Підступи до Луганського, Лобачевого, Лопаскиного та Зайцевого противник обстрілював із піхотного озброєння.
Зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів – захисників Малинового, Травневого, Жовтого, Новоолександрівки і Станиці Луганської.
На Донецькому напрямку основна вогнева активність противника була зосереджена на Приазов’ї – окупанти неодноразово обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї оборонців Водяного і Гнутового.
Біля Павлополя бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП.
Прицільні обстріли з легкого піхотного озброєння і великокаліберних кулеметів російські найманці здійснювали по опорних пунктах неподалік Мар’їнки та Красногорівки.
Наші позиції у передмісті Авдіївки та на підступах до Кам’янки окупанти обстрілювали із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці 13 разів відкривали вогонь у відповідь.