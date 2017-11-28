СБУ: Россия планирует сфальсифицировать выборы в Украине

Российские спецслужбы разрабатывают план по фальсификации выборов в Украине в 2019 году.

Об этом заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко на Национальном экспертном форуме во вторник, передает "Радио Свобода".

"На сегодняшний день основная угроза - это подрыв ситуации внутри. То, что мы видим, основные усилия российских спецслужб сейчас направлены внутрь страны. Уже никто не верит в скорую и молниеносную войну, все рассчитывают на то, что власть можно поменять изнутри путем подкупа, путем договоренностей. И идет целенаправленная работа - подготовка к выборам 2019 года", - сказал Кононенко.

По его словам, СБУ принимает меры для срыва этих планов.

Как известно, на 2019 год в Украине запланированы выборы и президента, и Верховной Рады.