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СБУ: Росія планує сфальсифікувати вибори в Україні

Вівторок, 28 листопада 2017, 11:16
СБУ: Росія планує сфальсифікувати вибори в Україні

Російські спецслужби розробляють план з фальсифікації виборів в Україні у 2019 році.

Про це заявив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко на Національному експертному форумі у вівторок, передає "Радіо Свобода".

"На сьогодні основна загроза – це підрив ситуації всередині. Те, що ми бачимо, основні зусилля російських спецслужб зараз йдуть всередину країни. Вже ніхто не вірить у швидку і блискавичну війну, всі розраховують на те, що владу можна поміняти зсередини шляхом підкупу, шляхом домовленостей. І йде цілеспрямована робота – підготовка до виборів 2019 року", – сказав Кононенко.

За його словами, СБУ вживає заходів для зриву цих планів.

Як відомо, на 2019 рік в Україні заплановано вибори і президента, і Верховної Ради.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориРосіяфальсифікації
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