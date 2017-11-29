Телеканалам не запрещали показывать "Сватов" – глава Госкино

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Среда, 29 ноября 2017, 08:29

Запрет на въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову не означает, что украинским телеканалам запрещено показывать сериал "Сваты".

Об этом заявил глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко в комментарии изданию "Гордон".

"Запретами на въезд в Украину занимается СБУ. Думаю, у них были основания запретить Добронравову посещать нашу страну, учитывая его позицию по отношению к украинцам и территориальной целостности Украины", – отметил он.

"Как гражданин я полностью поддерживаю действия СБУ. Возможно, это решение стоило принять даже раньше. Однако Госкино к этому не имеет никакого отношения. О решении СБУ я, как и все остальные, узнал из новостей", – сказал Ильенко.

"Запрет на въезд в Украину Добронравову не означает, что будет запрещен сериал "Сваты". Пока никаких решений по этому поводу Министерство культуры не принимало. На сегодняшний день правовых оснований для запрета сериала "Сваты" нет", – заявил он.


По мнению главы Госкино, сериал "Сваты" не имеет отношения к искусству и культуре.

"Я понимаю, что есть люди, чей бизнес связан с производством контента для большего рынка, чем украинский. То есть для рынка РФ и других русскоязычных рынков. Это не искусство, не культура – это бизнес", – заявил он.

"И почему-то лишь одна студия на четвертом году войны продолжает снимать в своих фильмах актера, который перешел все рамки в заявлениях в адрес нашей страны. В студии "Квартал 95" понимали, что есть вероятность запрета на показ их продукции. И тут они начали обвинять всех подряд", – добавил Ильенко.

"Пусть посмотрят на себя: чем они занимаются. Они сами создали риски для своего бизнеса. Зачем работать с такими персонажами?", – убежден он.

По мнению Ильенко, запрет российских сериалов стимулирует производство украинского контента.

"На сегодняшний день к показу в Украине запрещено более 630 фильмов и сериалов. Они не только российские. Сегодня на наших каналах вы не найдете ни одного фильма или сериала, где есть пропаганда государственных органов страны-агрессора и которые Россия сняла после 1 января 2014 года", – сказал он.

"Это стимулировало развитие производства отечественных сериалов. А учитывая введенные квоты, эти сериалы выходят на украинском языке. Наши актеры начинают играть в главных ролях, которые ранее доставались россиянам", – резюмировал Ильенко.

Темы: телевидение СМИ санкции Росcия
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