Зеленский возмутился: Поборите кумовство, а потом боритесь со "Сватами"

Украинский актер Владимир Зеленский резко высказался в адрес Службы безопасности Украины и тех, кто выступает за запрет сериала "Сваты".

Соответствующее видеообращение он обнародовал на Youtube канале студии "Квартал 95".

Шоумен отметил, что в сети активно обсуждается идея запретить сериал "Сваты" в связи с тем что одному из актеров, а именно Федору Добронравову СБУ запретила въезд в Украину на 3 года из-за публичной поддержки аннексии Крыма и его визитов на оккупированный полуостров.

Зеленский подчеркивает, что это – "украинский сериал, придуманный им и его коллегами за украинские деньги".

"Во-первых, если он (Добронравов -ред.) нарушил закон, он… обязан сюда не въезжать. Если он его нарушил. Но связь между товарищем Добронравовым и тысячей людей, которая работала над этим проектом последние 15 лет, ее нет. Этот сериал любят миллионы, смотрят миллионы. Если сейчас задача СБУ и всех наших комитетов… – забрать этот сериал от людей, так вы напрямую так скажите это напрямую", – отметил Зеленский.

"Если кому-то не нравится слово "сваты" просто, а ближе слово "кумы", так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами". Вы боретесь с тем, что объединяет миллионы телезрителей все эти долгие годы", – заявил актер.

"Какого-черта вы что-то там предлагаете. Вы кто такие?! Если вы Служба безпеки Украины то заботьтесь о безопасности украинцев…, а от "Сватов" пока ни один человек еще не повесился", – эмоционально заявил актер.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская у себя в Facebook косвенно поддержала актера, в то же время напомнила, что СБУ не занимается запретами никаких фильмов.

"Могу лично от себя согласиться с возмущениями известного шоумена. К сожалению, сегодня наибольший интерес прессы составляют именно вопрос запрета въезда российских певцов и актеров", – написала она.

"В то же время, хочу заметить, что Служба безопасности Украины не имеет полномочий запрещать ни одного фильма или сериала. Это исключительная компетенция Минкульта", – добавила она.

Первый заместитель главы Государственного агентства Украины по вопросам кино Сергей Неретин в комментарии "Укринформу" заявил, что Госкино отреагирует на запрет въезда Службой безопасности Украины Добронравову, как только получит соответствующие документы Министерства культуры.



"Пока Госкино не имеет оснований запретить показ сериала" Сваты ". Мы будем на это реагировать, но только после того, как к нам поступят официальные бумаги от Минкультуры, которое формирует список лиц, запрещенных к въезду на основании документа СБУ", – сказал он.

"Это чисто бюрократический процесс – СБУ должна направить соответствующий документ в Минкультуры, а Минкультуры – к нам. На основании официальных документов мы начинаем реагировать. То есть, мы действуем исключительно в поле действующего законодательства. Как только к нам поступит этот документ - это может произойти сегодня, завтра, послезавтра, – мы будем отзывать прокатное удостоверение на сериал", – сказал Неретин.