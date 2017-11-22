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СБУ запретила въезд на 3 года российскому актеру из "Сватов"

Среда, 22 ноября 2017, 18:26
СБУ запретила въезд на 3 года российскому актеру из Сватов

Служба безопасности приняла решение запретить въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову, который известен по сериалу "Сваты". Он публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Кроме того, она посоветовала организаторам гастролей рэпера Басты "срочно обратиться в Службу безопасности Украины, поскольку никто не отменял запрет на въезд этому гражданину".

Его концерт запланирован в Киеве на 1 декабря.

Как известно, 22 ноября 2017 года на территорию Украины не пустили белорусского артиста Макса Коржа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУРосcияКрым
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