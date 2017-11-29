Правительство Венгрии консультируется с Шуфричем об отношениях с Украиной

Правительство Венгрии консультируется с бывшим членом "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем о проблемах в отношениях с Украиной, в частности об украинском законе об образовании.

Об официальной встрече между вице-премьером Венгрии Жолтом Шемьеном и Нестором Шуфричем, членом партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, сообщается на сайте правительства Венгрии.

В пресс-релизе указано, что во время встречи Шуфрич и Жолт Шемьен, который отвечает за национальную политику Венгрии, коснулись вопросов, связанных с украинско-венгерскими отношениями, вопросов венгров в Украине и украинского гражданства.

"Стороны достигли согласия по поводу права граждан на свободный выбор нескольких гражданств и защиты прав меньшинств", - говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

Отметим, что это не первая встреча Шуфрича с вице-премьером Венгрии. Так, в сентябре этого года Шуфрич по приглашению правительства Венгрии посетил открытие очередной сессии Венгерского парламента и провел встречу с Жолтом Шемьеном, во время которой обсуждали новую редакцию закона "Об образовании" в Украине.

Европейская правда