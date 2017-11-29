Правительство Венгрии консультируется с Шуфричем об отношениях с Украиной

1207 просмотров
Среда, 29 ноября 2017, 10:31

Правительство Венгрии консультируется с бывшим членом "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем о проблемах в отношениях с Украиной, в частности об украинском законе об образовании.

Об официальной встрече между вице-премьером Венгрии Жолтом Шемьеном и Нестором Шуфричем, членом партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, сообщается на сайте правительства Венгрии.

В пресс-релизе указано, что во время встречи Шуфрич и Жолт Шемьен, который отвечает за национальную политику Венгрии, коснулись вопросов, связанных с украинско-венгерскими отношениями, вопросов венгров в Украине и украинского гражданства.

"Стороны достигли согласия по поводу права граждан на свободный выбор нескольких гражданств и защиты прав меньшинств", - говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

Отметим, что это не первая встреча Шуфрича с вице-премьером Венгрии. Так, в сентябре этого года Шуфрич по приглашению правительства Венгрии посетил открытие очередной сессии Венгерского парламента и провел встречу с Жолтом Шемьеном, во время которой обсуждали новую редакцию закона "Об образовании" в Украине.

Европейская правда

Темы: Венгрия Шуфрич
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Орбан раскрыл карты: как будет нарастать конфликт Украины и Венгрии 27 ноября 2017, 16:30
Венгрия не может поддержать евроатлантические усилия Украины - Сийярто 24 ноября 2017, 21:19
Климпуш-Цинцадзе: Венгрия единственная страна, которая не готова к диалогу 23 ноября 2017, 04:34
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Экс-глава ГАИ Полтавщины сбежал в Крым от наказания за поборы
Хроника 29 ноября. Поражение Владимира Кличко и "саркофаг" на Подоле
Сутки в АТО: 27 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб, двое ранены
КНДР: Новая ракета может достичь всей территории США
Все новости
Кино

"Гарет Джонс" – тот, кто первім сказал правду о Голодоморе

город

Как работают петиции: 4 городских проекта, которые воплощают в жизнь

мандри

Wizz Air становится ближе: новые рейсы из Львова и Харькова