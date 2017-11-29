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Уряд Угорщини консультується з Шуфричем про відносини з Україною

Середа, 29 листопада 2017, 09:31

Уряд Угорщини консультується з колишнім членом "Опозиційного блоку" Нестором Шуфричем про проблеми у відносинах з Україною, зокрема про український освітній закон.

Про офіційну зустріч між віце-прем’єр-міністром Угорщини Жолтом Шем’єном та Нестором Шуфричем, теперішнім членом партії "За життя" Вадима Рабіновича, повідомляється на сайті уряду Угорщини.

У прес-релізі зазначено, що під час зустрічі Шуфрич та Жолт Шем’єн, який відповідає за національну політику Угорщини, торкнулися питань, пов'язаних з українсько-угорськими відносинами, питань угорців в Україні та українського громадянства.

"Сторони погодились стосовно права громадян на вільний вибір кількох громадянств та захисту прав меншин", - йдеться у повідомленні на сайті уряду Угорщини.

Зазначимо, що це не перша зустріч Шуфрича з віце-прем'єр-міністром Угорщини. Так, у вересні цього року Шуфрич на запрошення уряду Угорщини відвідав відкриття чергової сесії Угорського Парламенту та мав зустріч з Жолтом Шем’єном, під час якої обговорюваась нова редакція Закону "Про освіту" в Україні, проти якої виступає Угорщина.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн заявляв, що етнічні угорці за кордоном мають право на автономію та угорське громадянство.

Як відомо, 26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаШуфрич
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