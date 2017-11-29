Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за новой ракеты КНДР

511 просмотров
Среда, 29 ноября 2017, 12:01

США, Япония и Южная Корея созвали экстренное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций из-за последнего запуска баллистической ракеты Северной Кореей.

Об этом сообщает в Twitter американская миссия в ООН.

"Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и его коллеги из Японии и Южной Кореи выступили с требованием провести внеочередное заседание Совета безопасности ООН, которое состоится в открытой палате, в ответ на последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей", - говорится в сообщении.

Совбез встретится в среду около 23:30 по киевскому времени.

Как сообщалось, 28 ноября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты. Запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхенан-Намдо.

Темы: КНДР ООН Северная Корея
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тиллерсон призвал мир оказать давление на КНДР 29 ноября 2017, 05:22
Пентагон: Ракета КНДР поднялась выше всех предыдущих 29 ноября 2017, 01:27
Южная Корея провела ракетные учения, в ответ на пуск КНДР 29 ноября 2017, 00:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Вандала, разбившего памятник Героям Небесной сотни, арестовали на 4 месяца
Четвертые сутки под землей: На Волыни шахтеры бунтуют, ибо им не платят
Экс-глава ГАИ Полтавщины сбежал в Крым от наказания за поборы
Хроника 29 ноября. Поражение Владимира Кличко и "саркофаг" на Подоле
Все новости
память

Кора, шишки, листья: израильтян угощали "супом" жертв Голодомора

УП

Спасибо, что ты была

мандри

Wizz Air становится ближе: новые рейсы из Львова и Харькова