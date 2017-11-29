Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за новой ракеты КНДР
США, Япония и Южная Корея созвали экстренное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций из-за последнего запуска баллистической ракеты Северной Кореей.
Об этом сообщает в Twitter американская миссия в ООН.
"Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и его коллеги из Японии и Южной Кореи выступили с требованием провести внеочередное заседание Совета безопасности ООН, которое состоится в открытой палате, в ответ на последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей", - говорится в сообщении.
Совбез встретится в среду около 23:30 по киевскому времени.
Как сообщалось, 28 ноября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты. Запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхенан-Намдо.
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