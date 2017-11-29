Гройсман: Работа АМК несет угрозу развитию Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман считает деятельность Антимонопольного комитета неэффективной и видит признаки коррупционных рисков в его работе.



Об этом он сказал, выступая на Международном саммите мэров 29 ноября.



"Вопрос Антимонопольного комитета стоит отдельно. Хочу сказать, что я крайне обеспокоен неэффективностью работы АМК. Более того, я считаю, что их деятельность несет жесткие признаки коррупционности, несет в себе угрозы развития государства", – заявил он.



По словам Гройсмана, АМК заблокировал тендеры по закупке сканеров для таможни и таким образом играет на руку коррупционерам.



"Я считаю, что вопрос Антимонопольного комитета выходит на уровень национальной безопасности", – подчеркнул премьер.