Гройсман: Работа АМК несет угрозу развитию Украины

4755 просмотров
Среда, 29 ноября 2017, 12:44

Премьер-министр Владимир Гройсман считает деятельность Антимонопольного комитета неэффективной и видит признаки коррупционных рисков в его работе.

Об этом он сказал, выступая на Международном саммите мэров 29 ноября.

"Вопрос Антимонопольного комитета стоит отдельно. Хочу сказать, что я крайне обеспокоен неэффективностью работы АМК. Более того, я считаю, что их деятельность несет жесткие признаки коррупционности, несет в себе угрозы развития государства", – заявил он.

По словам Гройсмана, АМК заблокировал тендеры по закупке сканеров для таможни и таким образом играет на руку коррупционерам.

"Я считаю, что вопрос Антимонопольного комитета выходит на уровень национальной безопасности", – подчеркнул премьер.

Анастасия Рингис для УП
Темы: Антимонопольный комитет Гройсман
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АМКУ разрешил Хомутыннику купить 7 компаний "Кернела" 10 ноября 2017, 14:31
Антимонопольный комитет одобрил сделку Ярославского и Абрамовича 27 октября 2017, 14:06
Антимонопольный комитет взялся за рынок сжиженного газа 12 октября 2017, 20:32
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Гройсман: Работа АМК несет угрозу развитию Украины
Из-за непогоды на Киевщине втрое увеличилось количество ДТП
Вандала, разбившего памятник Героям Небесной сотни, арестовали на 4 месяца
Четвертые сутки под землей: На Волыни шахтеры бунтуют, ибо им не платят
Все новости
другой город

10 баров Дублина "для своих"

афиша

Дождались: в Киеве впервые выступят Gorillaz

Фотопроект

Как проходила выставка на Житнем рынке