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Гройсман: Работа АМК несет угрозу развитию Украины

Среда, 29 ноября 2017, 11:44
Гройсман: Работа АМК несет угрозу развитию Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман считает деятельность Антимонопольного комитета неэффективной и видит признаки коррупционных рисков в его работе.

Об этом он сказал, выступая на Международном саммите мэров 29 ноября.

"Вопрос Антимонопольного комитета стоит отдельно. Хочу сказать, что я крайне обеспокоен неэффективностью работы АМК. Более того, я считаю, что их деятельность несет жесткие признаки коррупционности, несет в себе угрозы развития государства", – заявил он.

По словам Гройсмана, АМК заблокировал тендеры по закупке сканеров для таможни и таким образом играет на руку коррупционерам.

"Я считаю, что вопрос Антимонопольного комитета выходит на уровень национальной безопасности", – подчеркнул премьер.

Анастасия Рингис для УП
Темы: Антимонопольный комитетГройсман
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