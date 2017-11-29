Гройсман: Робота АМК несе загрозу розвитку України

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає діяльність Антимонопольного комітету неефективною і бачить ознаки корупційних ризиків у його роботі.

Про це він сказав, виступаючи на Міжнародному саміті мерів 29 листопада

"Питання Антимонопольного комітету стоїть окремо. Хочу сказати, що я вкрай стурбований неефективністю роботи АМК. Більш того, я вважаю, що їх діяльність несе жорсткі ознаки корупційності, несе в собі загрози розвитку держави", – заявив він.

За словами Гройсмана, АМК заблокував тендери із закупівлі сканерів для митниці, і таким чином грають на руку корупціонерам.

"Я вважаю, що питання Антимонопольного комітету виходить на рівень національної безпеки", – наголосив прем'єр.