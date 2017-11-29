Медведчук говорит, что будет два этапа обмена пленными

Обмен пленными между украинскими властями и боевиками Донбасса будет проходить в два этапа – первый может состояться до новогодних праздников.

Об этом участник переговоров об обмене, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил журналистам в Минске, сообщает ZN.ua.

"Мы нацелены на то, что до новогодних и рождественских праздников, как это и было заявлено, мы должны освободить этих 306 человек. Сегодня осталась подготовительная работа", – сказал он.

Медведчук отметил, что в оккупированном Луганске и Донецке уже готовы выдать в обмен 74 пленных.

"После этой готовности мы определим дату, время и место передачи освобождаемых с каждой из сторон лиц", – заявил он.

Медведчук отметил, что речь идет как о военнопленных, так и о гражданских лицах.

По его словам, после реализации первого этапа обмена по принципу "всех на всех", будет проведена работа по организации второго этапа, в ходе которого Украина должна будет освободить оставшихся 80 человек, а другая сторона – оставшихся 20 человек.

29 ноября в Минске встретится Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе, Киев надеется обсудить освобождение пленных.

Как известно, 15 ноября президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главарями "ЛНР" и "ДНР" инициативу спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам и своего кума Виктора Медведчука провести в ближайшее время пропорциональный обмен пленными по формуле "306 на 74".

Позже Медведчук заявлял, что смена власти в ОРЛО не помешает обмену пленными.



Он надеется, что Новый год пленные будут встречать дома.



Обмен "всех на всех" уже 14 месяцев, как заблокирован, поэтому сейчас речь идет о частичном "пропорциональном" обмене.