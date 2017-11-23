Медведчук рассказал подробности ожидаемого обмена пленными

Раскол среди главарей так называемой "ЛНР" не помешают обмену пленными, считает лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

В интервью "Комсомольской правде в Украине" на вопрос, могут ли помешать обмену последние события в Луганске, он ответил: "Нет, не могут".

Медведчук ратовал за обмен пленными перед президентом России и своим кумом Владимиром Путиным – но не может сказать, когда произойдет обмен.

"О Новом годе и рождественских праздниках я заявлял, обращаясь с просьбой к президенту РФ. Возможно, представители ОРДО и ОРЛО будут готовы уже на следующей неделе провести обмен. Украинская сторона так быстро не успеет", – сказал он.

"Во-первых, речь идет о большом количестве людей, во-вторых, процессуальное очищение, согласно украинскому законодательству, у нас намного сложнее", – объяснил Медведчук и добавил, что делается все возможное для того, чтобы новогодние и рождественские праздники пленные встретили с родными.

По его словам, списки на обмен согласованы окончательно: "Согласно первому этапу обмена мы планируем 74 человека вернуть в Украину и 306 человек передать в ОРДО-ОРЛО".

Медведчук объяснил, что это лишь часть обмена:

"На сегодняшний день установлены 386 человек, удерживаемых на территории Украины (их разыскивают ОРДО и ОРЛО). На территории непризнанных республик установлены и подтверждены 94 человека из 157 нами разыскиваемых. Однако, с учетом действующего законодательства, Украина не может провести обмен в таком формате. То есть мы этих людей не можем освободить, а Донецк-Луганск хотят получить всех, кого они запрашивают".

"Мое обращение к президенту Российской Федерации как раз и было направлено на то, чтобы они (представители ОРДЛО) согласились на пропорциональный обмен – как часть, первый этап обмена "всех на всех", – отметил он.

"В соответствии с этим предложением, которое поддержали президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл, мы рассчитываем на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, а Украина, в свою очередь, готова освободить 306 человек. Таким образом, первый этап обмена пройдет по формуле "306 на 74", – сказал Медведчук.

Он объяснил, что среди 80 человек, которые останутся в Украине в таком случае, есть те, кто привлекается за особо тяжкие преступления или за преступления, не связанных с АТО.

"Они остаются в Украине. Мы их не освобождаем. Хочу это подчеркнуть, чтобы не допустить спекуляций в дальнейшем на этой теме. Именно поэтому мы пропорционально предложили Донецку и Луганску освободить 74 человека из 94 установленных", – сказал Медведчук.

306 человек, которых Украина собирается освободить, подозревают в преступных действиях в зоне АТО. Уже осужденных должен помиловать президент. По делам, которые рассматривают суды, надо принять решения. А с теми, чьи дела на стадии досудебного следствия, необходимо соблюсти законы, "а это требует времени", отметил Медведчук.

Имена тех, кого могут вернуть, он называть не стал – лишь подтвердил, что среди 94 человек, удерживаемых боевиками, есть религиовед Игорь Козловский.

"Тех, кого хотели получить в качестве освобожденных лиц представители ОРДО и ОРЛО, было более чем на 100 человек больше. Они отказались возвращаться на неподконтрольную территорию", – сказал также Медведчук.

По его данным, возвращаться из ОРДЛО "отказался один человек".

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Отметим, что "Украинской правде" Медведчук отказывает в интервью.