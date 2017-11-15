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Путин впервые поговорил с главарями ОРДЛО по телефону

Среда, 15 ноября 2017, 21:06
Путин впервые поговорил с главарями ОРДЛО по телефону

Президент России Владимир Путин сообщил главарям ОРДЛО Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, что он поддержал предложение Виктора Медведчука об обмене заложников между Украиной и боевиками.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемых с обеих сторон человек", - добавил он.

"Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу", - отметил Песков.

Как известно, процесс обмена заложниками был заблокирован после заявления президента РФ Владимира Путина о принципе "всех на всех".

Украинская сторона неоднократно высказывала готовность передать боевикам для обмена заложниками более 3 сотен человек, но боевики ОРДЛО срывают обмен, предъявляя необоснованные требования. Например – освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе.

Также в списке представителей ОРДЛО – те, кто совершил тяжкие преступления против Украины, в том числе тяжелые убийства.

15 ноября 2017 года Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе. Во время встречи Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

Как известно, сейчас Медведчук от имени Украины принимает участие в минских переговорах по Донбассу. По информации УП, Медведчук был привлечен к обмену заложниками с подачи подконтрольных Кремлю боевиков.

Кум Владимира Путина считает, что его отношения с российским президентом идут на пользу отношениям Украины и России.

Медведчук известен своей пророссийской позицией. Он выступает проти вступления Украины в ЕС и НАТО, а также за тесный союз с РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияОРДЛОУкраина
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