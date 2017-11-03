США в ОБСЕ: "Гумконвои" из РФ на Донбассе доказывают ее участие в конфликте

На прошлой неделе Россия завела на территорию Украины очередной конвой грузовиков с неизвестным содержимым, что является весомым доказательством причастности Москвы к продолжающемуся конфликту на Донбассе.

С таким заявлением выступил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Камиан, передает Укринформ.

"Весомые доказательства участия России в конфликте продолжают иметь место. Так, 26 октября колонна из 17-ти грузовиков конвой пересекла международно признанную российско-украинскую границу в направлении Украины без надлежащего контроля или проверки со стороны украинской власти. Эти конвои продолжают открыто нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул представитель США.

Он также отметил, что российская кампания, направленная на блокирование доступа для наблюдения СММ вплоть до российско-украинской границы не позволяет Миссии выполнять ее мандат.

Кроме того, американский дипломат подчеркнул, что после введения так называемого "школьного перемирия", режим прекращения огня беспощадно нарушается. Так, 27 октября в боях под Донецком погиб 25-летний мирный житель.

Как известно, Россия доставляет "гумпомощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.