Консулы не могут получить доступ к четверым политзаключенным в РФ

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Пятница, 3 ноября 2017, 12:00

Украинские консулы не имели доступа к посещению четверых политзаключенных, граждан Украины, за все время их незаконного удержания в России: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова.

Об этом рассказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в комментарии "Интерфакс-Украина".

"На данный момент есть четверо политзаключенных, к которым не было допуска консулов. За все время доступа не было вообще к Сенцову, Кольченко, Ваитову и Сайфуллаеву", – говорит Беца.

По её словам, российская сторона мотивирует отказ тем, что все незаконно арестованные являются крымчанами, а значит якобы гражданами РФ, поскольку приобрели российское гражданство вследствие аннексии полуострова.

Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

По тому же делу Александр Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы. В начале мая 2016 года осужденные заполнили документы для передачи на Украину для отбывания наказания, но в октябре замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что РФ отказалась передать Сенцова и Кольченко для отбывания наказания на родину.

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Руслана Зейтуллаева к семи годам заключения; Сайфуллаев, Ваитов и Юрий Примов получили по пять лет лишения свободы.

По версии российского следствия, Зейтуллаев организовал в Севастополе региональное законспирированное подразделение "Хизб ут-Тахрир", остальные обвиняемые были вербовщиками в ряды организации.

Фигуранты свою вину не признали. Они заявляли, что дело политически мотивировано, а их уголовное преследование связано с тем, что они являются крымскими татарами.

Темы: заложники политзаключенные Росcия
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