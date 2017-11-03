Суд в Испании постановил выдать европейский ордер на арест Пучдемона

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Пятница, 3 ноября 2017, 21:45

Суд в Испании выдал международный европейский ордер на арест отстраненного Мадридом главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что кроме Пучдемона суд Испании выдал ордер на арест еще четырех его союзников, которые также выехали в Бельгию.

Соответствующий ордер был выдан на следующий день после заключения восьми членов сепаратистского правительства региона.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 Конституции Испании, которая приостанавливает самоуправления в Каталонии.

В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сорайю Саенц де Сантамария назначили временной главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

Позже Карлес Пучдемон поехал в Бельгию, где он заявил, что не будет просить политическое убежище в Бельгии, однако в Испанию не вернется.

В тот же день Генпрокуратура подала иски против бывшего руководства Каталонии по обвинению в мятеже.

Темы: Каталония Испания арест
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