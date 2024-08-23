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Правительство Испании оказалось под угрозой из-за конфликта с каталонскими сепаратистами

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 23 августа 2024, 10:25
Правительство Испании оказалось под угрозой из-за конфликта с каталонскими сепаратистами
Премьер Испании Педро Санчес. Иллюстративное фото: Getty Images

Партия Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), выступающая за независимость Каталонии от Испании, требует от премьер-министра Педро Санчеса разъяснить положение о создании каталонского налогового агентства. Иначе она угрожает заблокировать принятие бюджета на 2025 год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Euractiv

Детали: Предупреждение от ERC поступило после того, как министр финансов Мария Хесус Монтеро отвергла любое положение о создании каталонского налогового агентства с полными полномочиями, как это есть в Стране Басков и Наварре, которое содержалось в соглашении, ставшем ключевым для утверждения Сальвадора Ильи от Социалистической партии в качестве следующего президента Каталонии.

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Эти высказывания вызвали гнев каталонских сепаратистов, чьи семь депутатов в испанском парламенте имеют решающее значение для сохранения большинства и стабильности коалиции.

"Это не экономическое соглашение и не стандартная реформа финансовой системы. Тот, кто говорит обратное, лжет", – заявила Монтеро в среду.

В то же время она признала, что соглашение предусматривает особую систему финансирования Каталонии, хотя и не объяснила, что означает термин "особое финансирование".

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"Если социалисты не сдержат своего слова, ERC не поддержит ни одной их инициативы. Или им (социалистам. – Ред.) придется искать альтернативное большинство, или Педро Санчесу придется назначить выборы", – заявила в видеообращении Ракель Санс, пресс-секретарь движения за независимость.

Она добавила, что министр Монтеро была "полностью осведомлена" о подписанных соглашениях, которые позволили Ильи стать главой Каталонии.

Угрозы ERC прозвучали за два месяца до того, как правительство представит проект национального бюджета на 2025 год.

Тем временем оппозиционная правая Народная партия сделала строгое предупреждение правительству Санчеса, заявив, что оно может открыть опасный ящик Пандоры "фискальной несправедливости" в Испании.

Хуан Браво, заместитель секретаря политсилы по экономике, предупредил, что "фискальная независимость" Каталонии может означать потерю финансирования для остальных 16 автономных сообществ страны, которое оценивается в сумму от 6 до 13 млрд евро.

"Граждане должны осознать, что мы находимся в ситуации, когда услуги будут потеряны, и они заплатят своими налогами ту цену, которая нужна Санчесу, чтобы стать премьером", – сказал Браво.

Соглашение между социалистами и ERC предусматривало, что Каталония получит автономное право собирать и распоряжаться налогами. Это противоречит фискальной системе Испании, в которой центральные органы власти перераспределяют сборы между регионами.

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ИспанияКаталония
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