Зеленский и Кº заявили, что продолжения "Сватов" не будет

Студия "Квартал 95" не планирует снимать седьмой сезон телевизионного сериала "Сваты".

Такой вывод можно сделать из заявления компании, обнародованного 30 ноября.

"Это сериал, который любят миллионы человек. Именно они ждали от нас продолжения "Сватов". Но в сложившейся ситуации его не будет", – идет речь в комментарии.

Студия называет абсурдным решение Государственного агентства по вопросам кино признать недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

В компании также заявили о намерении оспорить отмену лицензии на сериал в международных судах

"Квартал 95" всегда работал и работает в правовом поле. Мы будем отстаивать наши права в международных судебных инстанциях, пока не будет сформирована четкая и прозрачная система регуляции кинематографической и телевизионной отраслей в Украине", – идет речь в заявлении.

В свою очередь один из основателей студии "Квартал 95" шоумен Владимир Зеленский, который ранее эмоционально реагировал на ситуацию вокруг "Сватов", обнародовал очередное "неофициальное обращение" в своем Facebook.

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Как известно, 29 ноября Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".

Заместитель главы Госкино Сергей Неретин заверил, что Госкино обязано было это сделать после того, как Служба безопасности запретила въезд в Украину одному из актеров, задействованному в сериале.

По словам Неретина, механизм запрета следующий: вначале СБУ внесла Федора Добронравова в список лиц, которым запрещен въезд в Украину; затем Министерство культуры по представлению СБУ внесло Добронравова в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.

"Ну, а мы вынуждены, как того требует закон, отменить прокатные удостоверения на все фильмы и сериалы, где играет этот актер", – сообщил Неретин.