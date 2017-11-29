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Серіал "Свати" таки заборонили

Середа, 29 листопада 2017, 14:46
Серіал Свати таки заборонили

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко, заявляє, що Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

Перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін, підтвердив "Українській правді", що показ серіалу заборонили.

Він пояснив логіку речей: спочатку СБУ внесла актора з цього серіалу – Федора Добронравова – у список осіб, яким заборонено перетинати кордон України, потім на цьому тижні з подання СБУ Мінкульт вніс Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу Нацбезпеці - відповідно цей список вже є на їхньому сайт.

"Ну а ми (Держкіно) змушені, як того вимагає закон, скасувати прокатні посвідчення на всі фільми та серіали, де грає цей актор", – зазначив Неретін.

Раніше Іллєнко пояснював, що як громадянин повністю підтримує дії СБУ щодо заборони на в'їзд до України російському артистові Федору Добронравову.

"Однак Держкіно до цього не має жодного стосунку. Про рішення СБУ я, як і всі інші, дізнався з новин", – зазначав Іллєнко.

"Заборона на в'їзд до України Добронравову не означає, що буде заборонено серіал "Свати". Поки що жодних рішень стосовно цього Міністерство культури не ухвалювало. На сьогодні правових підстав для заборони серіалу "Свати" немає", – заявляв він раніше.

Українська правда

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