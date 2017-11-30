Зеленський і Кº заявили, що продовження "Сватів" не буде

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Четвер, 30 листопада 2017, 15:49

Студія "Квартал 95" не планує знімати сьомий сезон телевізійного серіалу "Свати".

Такий висновок можна зробити із заяви компанії, оприлюдненої 30 листопада.

"Це серіал, який люблять мільйони людей. Саме вони чекали від нас продовження "Сватів". Але в ситуації, що склалася його не буде", - йдеться в коментарі.

Студія називає абсурдним рішення Державного агентства з питань кіно визнати недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

У компанії також заявили про намір оскаржити скасування ліцензії на серіал в міжнародних судах.

"Квартал 95" завжди працював і працює в правовому полі. Ми будемо відстоювати наші права в міжнародних судових інстанціях, поки не буде сформована чітка і прозора система регуляції кінематографічної та телевізійної галузей в Україні", – йдеться в заяві.

У свою чергу один із засновників студії "Квартал 95" шоумен Володимир Зеленський, який раніше емоційно реагував на ситуацію навколо "Сватів", оприлюднив чергове "неофіційне звернення" в своєму Facebook.

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Як відомо, 29 листопада Держкіно скасувало реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони "Сватів".

Заступник глави Держкіно Сергій Неретін запевнив, що вони зобов'язані були це зробити після того, як Служба безпеки заборонила в'їзд в Україну одного з акторів, задіяному в серіалі.

За словами Неретіна, механізм заборони наступний: спочатку СБУ внесла Федора Добронравова в список осіб, яким заборонений в'їзд в Україну; потім Міністерство культури за поданням СБУ внесло Добронравова в список осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.

"Ну, а ми змушені, як того вимагає закон, скасувати прокатні посвідчення на всі фільми і серіали, де грає цей актор", - повідомив Неретін.

Українська правда
Теми: скандал телебачення
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