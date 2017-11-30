В НАБУ обнародовали видео сорванной спецоперации в ГМСУ

Национальное антикоррупционное бюро заявляет о наличии доказательств коррупции первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ с разъяснением о срыва спецоперации по разоблачению коррупции в ГМСУ.

В НАБУ отмечают, что спецоперация началась в апреле 2017 года с проникновения детектива в организованную преступную группировку в составе действующих и бывших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины.

"Согласно оперативным данным, эти лица действуя в сговоре требовали и получали денежные средства за предоставление иностранцам гражданства Украины, видов на жительство на территории Украины, а также за вознаграждение ускоряли изготовление биометрических паспортов", – отмечают в НАБУ.

По словам агентства, разветвленность сети участников преступной организации требовала повышенной конспирации.

Представитель НАБУ установил непосредственный контакт с первой заместителем председателя ГМСУ, которая, по оперативной информации, была одним из руководителей преступной организации.

Сообщается, что 27 августа 2017 года детектив НАБУ на неформальной встрече с чиновницей детектив НАБУ (по легенде представитель иностранной компании) обратился за советом по поводу получения иностранцем паспорта Украины.

"Чиновник ГМСУ не только не открестилась от этих разговоров, а наоборот – сама предложила воспользоваться, по ее словам, "единственной законной схемой". А именно: "сделать" иностранцу родственников в Украине путем фальсификации тестов ДНК и получения соответствующего решения суда - в совокупности этот набор данных является основанием для предоставления гражданства", – отмечают в НАБУ.

Там утверждают, что чиновница собственноручно передала список документов, необходимых для реализации намерения.

Во время встречи 7 сентября она еще раз подтвердила озвученную сумму и уточнила, что речь идет о 30 тысяч долларов США.

Однако, когда в начале октября детектив Национального бюро принес пакет документов, о которых говорилось ранее, чиновница уже, вероятно, будучи осведомленной о личности детектива под прикрытием и его принадлежность к НАБУ, отказалась их принять, отмечают в НАБУ.

В ответ на реакцию чиновницы детектив НАБУ под прикрытием в дальнейшем поддерживал исключительно неформальное общение с целью поддержания легенды.

В агентстве говорят, что установили схему разветвленной преступной деятельности по предоставлению услуг миграционного характера с участием других должностных лиц ГТСУ, территориальных подразделений и физических лиц-посредников.

Сообщается, что 23 ноября Пимахова инициировала встречу за ужином, во время которого поинтересовалась, удалось ли решить дело иностранца, в получении гражданства которого она когда-то обещала содействие, а затем отказалась.

Детектив ответил ей, что не владеет информацией о том иностранце, но есть другой, который нужно получить вид о временном проживании на территории Украины.

24 ноября чиновница предложила принести ей документы.

После передачи документов 27 ноября она сама позвонила детективу под прикрытием и сообщила: вопрос решить легче, чем с гражданством, однако сумма будет такая же, которую обсуждали раньше, то есть 30 тысяч долларов США. В случае согласия она предложила передать ей половину от этой суммы 29 ноября.

29 ноября во время передачи этой суммы детектива, который работал под прикрытием, задержали сотрудники СБУ и прокуроры ГПУ.

"Таким образом, была сорвана спецоперация НАБУ и САП по разоблачению масштабной коррупционной схемы в Государственной миграционной службе", – отмечают в НАБУ.

Учитывая общественный резонанс, НАБУ приводит фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов, полученных в рамках проведения негласных следственных действий.

"Кроме того, с целью опровержения некоторых тезисов брифинге чиновника ГМСУ относительно личного характера встреч, приводим видео одной из таких неформальных встреч, во время которой чиновница попросила детектива обменять 50 тыс. грн, которые она получила от третьего лица, и которые, по ее словам могли быть контролируемой взяткой. Объясняя свои действия, она отметила, что обмен ей нужен для того, чтобы исключить возможность идентификации данных купюр", – говорится в разъяснении.

В НАБУ подтверждают, что документирование происходило под наблюдением прокуроров САП в рамках оперативно-розыскного дела на основании постановления следственного судьи в рамках действующего законодательства.

Версию Генеральной прокуратуры по спецоперации НАБУ читайте в новости "Луценко упрекнул агентов НАБУ за методы: водка, секс, наркотики"