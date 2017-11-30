Луценко о чиновнице ГМС: Она не ангел, признаки коррупции есть
Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что в действиях первого замглавы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой есть признаки коррупции.
Об этом он сообщил на брифинге в четверг.
"Чиновник ГМС точно не является ангелом, и в ее разговорах есть признаки коррупции", - подчеркнул генпрокурор.
Он уверен, что это дело имеет юридическую перспективу, и все теперь зависит от детективов Национального антикоррупционного бюро.
В то же время Луценко отметил, что то, как агент НАБУ предлагал Пимаховой контрольные взятки, было провокацией, и так делать противозаконно.
"Поэтому наше дело о провоцировании взятки имеет место", - сказал он.
Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.
Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.
30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.
По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.
Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.
По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял ко взятке. Она обратилася в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.
Евгений Кизилов, УП