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Луценко о чиновнице ГМС: Она не ангел, признаки коррупции есть

Четверг, 30 ноября 2017, 12:26
Луценко о чиновнице ГМС: Она не ангел, признаки коррупции есть

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что в действиях первого замглавы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой есть признаки коррупции.

Об этом он сообщил на брифинге в четверг.

"Чиновник ГМС точно не является ангелом, и в ее разговорах есть признаки коррупции", - подчеркнул генпрокурор.

Он уверен, что это дело имеет юридическую перспективу, и все теперь зависит от детективов Национального антикоррупционного бюро.

В то же время Луценко отметил, что то, как агент НАБУ предлагал Пимаховой контрольные взятки, было провокацией, и так делать противозаконно.

"Поэтому наше дело о провоцировании взятки имеет место", - сказал он.

Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял ко взятке. Она обратилася в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Евгений Кизилов, УП

Темы: миграцияНАБУГенпрокуратураЛуценкокоррупция
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