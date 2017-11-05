В Саудовской Аравии за коррупцию арестовали 11 принцев и десятки чиновников

В Саудовской Аравии сообщили об аресте известного миллиардера-инвестора, принца Ал-Валида бин Талала, а также по меньшей мере 10 других принцев, четырех министров и десятки бывших министров.

Об этом пишет The New York Times.

Объявление об арестах прозвучало в эфире Al Arabiya.

По данным АР, кроме принцев задержаны 38 бывших министров, их заместителей и бизнесменов, всем им предъявлены обвинения в коррупции, приписках и отмывании денежных средств.

Аресты, проводимые в рамках кампании по борьбе с коррупцией, очевидно, является последним шагом к консолидации власти наследного принца Мохаммеда бин Салмана - сына и главного советника короля Салмана.

Салман постановил создать новый комитет по борьбе с коррупцией, возглавляемый наследным принцем, всего за несколько часов до того, как было принято решение об арестах.

Антикоррупционный комитет имеет право расследовать, арестовывать, запрещать поездки или замораживать активы тех, кого он считает коррумпированными.

По данным СМИ, арест Ал-Валида бин Талала, который ранее занимал пост министра финансов, вызовет международный резонанс ввиду его влияния: он контролирует инвестиционную компанию Kingdom Holding, является одним из самых богатых людей в мире, владеет крупными пакетами акций News Corp, Citigroup, Twitter и многих других известных компаний.

Принц также контролирует спутниковые телевизионные сети, работающие в странах Ближнего Востока.

Украинская правда