Трамп готов встретиться с лидером КНДР - СМИ

Президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы избежать обострения конфликта вокруг Корейского полуострова.

Об этом Трамп заявил в интервью американскому телешоу Full Measure.

"Я бы сел и поговорил с кем угодно. Я не думаю, что это признак силы или слабости. Я думаю, что садиться за стол переговоров с людьми - это не так уж плохо. Поэтому я, безусловно, готов встретиться с Ким Чен Ыном. Но посмотрим, как оно будет. Пока рано говорить об этом ", - сказал президент США.

Как известно, в сентябре заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.

В то же время Трамп отметил, что США готовы к любому сценарию развития ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.