Полиция задержала 79 болельщиков за драку в Киеве

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Понедельник, 6 ноября 2017, 10:45

Правоохранители задержали 79 человек и открыли уголовное производство по факту массовой драки болельщиков в Киеве. Трех человек госпитализировали.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

"На месте происшествия – когда полицейские приехали участники драки начали разбегаться – задержали 30 человек. Кроме того, в целом в ​​управление полиции было доставлено 79 человек", - сказала она.

Блищик добавила, что все задержанные были участниками драки, но не все согласились предоставлять объяснения относительно этого события.

"На часть людей составлены протоколы об административных нарушениях по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП, на часть – по ст. 185 (сопротивление работнику полиции) КоАП", - сказала Блищик.

"По данным врачей, в медицинские учреждения госпитализированы 3 человека", - добавила пресс-секретарь полиции.

По словам Блищик, каждому из задержанных будет дана правовая оценка в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

Как известно, вечером 5 ноября на улице Василия Касияна в Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку. Тогда сообщалось, что правоохранители задержали около 30 человек.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киев футбол полиция
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