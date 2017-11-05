В Киеве болельщики устроили массовую драку

В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку.

Как сообщили в столичном главке Нацполиции, участие в конфликте принимали более 100 человек.

"В 20:00 поступило сообщение о том, что на ул.Василия Касияна в Голосеевском районе массовая драка. Когда стражи порядка прибыли на место, участники начали разбегаться в разные стороны. Полицейские задержали около 30 человек. Все они доставлены в управления полиции для дачи объяснений", - сообщили в полиции.

Информация о пострадавших уточняется.

Украинская правда