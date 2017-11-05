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В Киеве болельщики устроили массовую драку

Воскресенье, 5 ноября 2017, 20:50

В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку.

Как сообщили в столичном главке Нацполиции, участие в конфликте принимали более 100 человек.

"В 20:00 поступило сообщение о том, что на ул.Василия Касияна в Голосеевском районе массовая драка. Когда стражи порядка прибыли на место, участники начали разбегаться в разные стороны. Полицейские задержали около 30 человек. Все они доставлены в управления полиции для дачи объяснений", - сообщили в полиции.

Информация о пострадавших уточняется.

Украинская правда

Темы: Киевфутболполиция
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