Похищение Гриба: Суд РФ будет рассматривать его апелляцию по скайпу

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Понедельник, 6 ноября 2017, 11:42

Незаконно удерживаемый в России 19-летний украинец Павел Гриб будет отсутствовать на судебном заседании 7 ноября, он выйдет на связь по скайпу.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на отца похищенного Игоря Гриба.

"Это будет апелляционный суд, к сожалению, он будет проходить в режиме видеоконференции в соответствии с законодательством РФ, как нам сообщил российский адвокат Андрей Сабинин, в суд его не привезут", - сообщил он.

По словам отца украинца, на судебное заседание поедут журналисты и родственники.

"К сожалению, российская сторона за 2 месяца не смогла предоставить разрешение на посещение родственниками Павла, разрешение до сих пор мы не получили", - отметил Игорь Гриб.

Он сообщил, что о состоянии здоровья его сына сейчас ничего не известно.

"К сожалению, ничего неизвестно, так как врачей, которые ездили туда, не допустили, лекарства не дают", - сказал Гриб.

Как сообщалось, 18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Его обвиняют в подготовке тераута на территории РФ. Украинцу грозит срок заключения от трех лет.

Темы: политзаключенные Росcия Беларусь суд
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