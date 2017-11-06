Торги по закупке электронных браслетов для полиции провалились

Торги по закупке Национальной полицией 500 электронных браслетов и оборудования к ним не состоялись, все тендерные предложения отклонены.



Тендер на системы и устройства надзора и охраны (оборудование для системы электронного контроля) был объявлен 1 сентября, поставки должны были осуществить с 1 ноября по 20 декабря.



Однако 6 ноября закупку отменили из-за "допущения к оценке менее двух тендерных предложений", свидетельствует система ProZorro.



Предложения всех трех участников – "3M Electronic Monitoring Ltd", ООО "Диона-ЛТД" и дочернего предприятия "Радио Комуникейшнз Интернешнл" – отклонили еще 31 октября.



Нацполиция планировала за 38 миллионов гривен приобрести 500 электронных средств контроля, 54 комплекта их активации/деактивации, а также один сервер с предустановленным программным обеспечением.



Однако "3M Electronic Monitoring Lt" отказали, потому что компания предлагала создать сервисный центр, который предоставлял бы не полный комплекс работ по гарантийному ремонту и замене оборудования и составляющих, вышедших из строя (например, замена модуля GPS МКП, восстановление контактной группы ЭБ, восстановление или замена экрана МКП),



Предложение ООО "Диона-ЛТД" отклонили, так как компания не предоставила завизированный (согласованный) проект договора с порядком возможного изменения условий договора.



А дочернее предприятие "Радио Комуникейшнз интернешнл" не предоставило образцы необходимого оборудования, а также пособия по эксплуатации системы электронного контроля за подконтрольными лицами и ее составляющих, пособие по настройке программы мониторинга.



До завершения торгов ООО "Телефонные системы и сети "Анфер" заявляло о дискриминации и требовало изменений в тендерной документации, так как "заказчик для одной задачи дистанционного контроля допускает использование ЭСК в виде однокомпонентного терминального устройства (электронный браслет-трекер) и двухкомпонентного устройства (электронный браслет с мобильным контрольным устройством), но требования прописывает разные".



Однако этой компании отказали в удовлетворении жалобы.



Как известно, сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру по решению суда от 1 ноября должны надеть электронный браслет – но их якобы не хватает, поэтому браслет до сих пор ищут.