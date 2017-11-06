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Сыну Авакова надеются найти e-браслет до вторника

Понедельник, 6 ноября 2017, 08:42

Полиция готова 7 ноября надеть на сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра электронный браслет слежения.

Об этом "Украiнським новинам" сообщил источник в Национальном антикоррупционном бюро.

"Глава Нацполиции Князев пообещал надеть ему браслет во вторник", – сказал собеседник.

Он добавил, что пока браслет для сына министра ищут.

Как известно, 31 октября НАБУ проводила обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел.

НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

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Темы: АваковполицияНАБУ
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