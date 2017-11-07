Верховная Рада приняла в первом чтении проект о выборах

Народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам.

За проект закона №3112-1, авторства Леонида Емца и Александра Черненко, проголосовало 226 нардепов.

На рассмотрение Верховной Рады было представлено два проекта Избирательного кодекса.

Законопроект №3112 был зарегистрирован депутатом Валерием Писаренко в сентябре 2015 года и законопроект № 3112-1, поданный группой депутатов, в частности Александром Черненко и Леонидом Емцем.

Каждым из проектов предлагалось три варианта избирательных систем для выборов: пропорциональная система, система единого непереходного голоса на выборах в районные советы, мажоритарная избирательная система. При этом первый проект не предусматривает открытых списков.

Альтернативный проект избирательного кодекса №3112-1 по завершению голосования набрал больше всего голосов.

Этим документом, предлагается изменить избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.

"Наш документ был зарегистрирован более года назад на основе наработок в прошлые годы. Документ получил положительные заключения Венецианской комиссии. Обрабатывая его, мы ввели ряд новшеств, осовременили его", - пояснил Черненко.

Он добавил, что данный документ объединил 5 избирательных законов: о выборах Президента, народных депутатов, о местных выборах, о центральной избирательной комиссии и о государственном реестре избирателей.

"Система базируется на региональных открытых списках. Предполагается, что во время выборов Украина поделится на 27 избирательных регионов. Лидер не может повлиять на место в избирательном списке, только избиратель", - сказал автор законопроекта.

Также он объяснил, какие правила будут действовать во время голосования на выборах в областные и крупные городские советы.

"Выборы в областные советы в городах областных центров также предусматривают систему открытых списков, похожую на парламентские. То есть, территория делится на большие округа, партия выдвигает кандидатов и избиратель сам их рейтингует", - пояснил Черненко.

Также он добавил, что по новому документу предлагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация.

Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.

"Главное, что есть в нашем документе - открытые избирательные списки, отсутствие возможности покупки места в избирательном списке или места в парламенте в результате голосования по закрытым спискам. Это то, чего требовали люди на Майдане, что обещал президент в своей предвыборной программе и что является условием коалиционного соглашения, которое подписали более 300 депутатов", - добавил второй автор закона Емец.

По словам Писаренко, автора законопроекта №3112, его документ также предусматривает унификацию избирательного кодекса, который помешает разной интерпретации положений законов о выборах.

"По данному избирательному законодательству, депутатами становятся наиболее рейтинговые кандидаты от партий, преодолевших проходной порог. Результаты выборов будут устанавливаться центральной избирательной комиссией в 4 шага, в том числе по рейтингу кандидата в регионе, партии и на общенациональном уровне. Купить номер в избирательном партийном списке будет уже невозможно ", - пояснил особенности законопроекта Писаренко.

Во время выступлений перед началом голосования лидеры фракций и народные депутаты высказали мнение, что предложенные документы еще нужно дорабатывать, но не против поддержать документы в первом чтении.

Против обоих документов выступил только депутат от БПП Руслан Князевич, который отметил, что авторы законов предлагают полностью изменить избирательное законодательство, в том числе и о выборах президента, что является недопустимым.

"Послушал всех выступающих и понял, что подавляющее большинство не читало этих кодексов. Эти документы писались в 2007-2008 годах на основе других конституционных законов. Если мы будем их просматривать, то вернемся на 10 лет назад. Фактически меняется модель выборов президента, что пока недопустимо ", - сказал Князевич.

Он добавил, что надо поблагодарить авторов за их работу, но не голосовать за предложенные ими документы.

За законопроект №3112 проголосовало всего 102 народных избранника. За проект закона №3112-1 депутаты отдали 226 голосов. Поэтому большинством нардепов был поддержан альтернативный избирательный кодекс.

Сейчас его должны доработать на передать на голосование во втором чтении.

Как известно, 19 октября нардепы не проголосовали ни за один из трех законопроектов о выборах в Верховную Раду, они считаются отклоненными.

В свою очередь, оппозиция требует от властей отменить "систему Януковича", при которой половина Рады избирается по партийным спискам, другая - по мажоритарным округам. Возвращение Конституции образца 2004 года предусматривало избрание Рады по чистой пропорциональной системе. Но даже после бегства Януковича депутаты так и не смогли отменить мажоритарку.