Депутаты провалили голосование за проекты законов о выборах

Нардепы не проголосовали ни за один из трех законопроектов о выборах в Верховную Раду, все они отклонены.

Как заявил с трибуны парламента спикер Андрей Парубий вначале заседания, народные избранники должны были проголосовать за то, чтобы выбрать за основу один из трех зарегистрированных законопроектов о выборах.

Для рассмотрения были предложены проекты законов о выборах, авторства депутата от "Оппозиционного блока" Юрия Мирошниченко - №1068, авторства депутатов от "Батькивщины" - №1068-1 и группы депутатов от разных партий - 1068-2.

Указанные документы предлагали различные модели выборов в Верховную Раду.

Перед началом голосования Парубий отметил, что призывает голосовать за проект закона №1068-2, поданный народными депутатами Виктором Чумаком, Леонидом Емцем и другими, зарегистрированный 11 декабря 2014 года.

"Этот закон больше всех приближен к системе выборов по открытым спискам и его одобрила Венецианская комиссия, поэтому призываю голосовать за основу именно за этот документ", - сказал спикер.

Он отметил, что если ни один документ не будет проголосован, то за основу будет избран тот проект закона, который наберет больше голосов.

За три попытки голосования ни один из документов не набрал достаточного количества голосов.

Позже депутаты попытались проголосовать за то, чтобы вернуть законопроект №1068-2, который набрал 177 голосов, на доработку авторов. Но голосов снова не хватило.

Таким образом все избирательные законопроекты считаются отклоненными.

"Поздравляю, коллеги, мы прошли первый этап избирательной реформы", - иронично заявил Парубий.

После этого присутствующие депутаты начали скандировать "Ганьба".

Как пояснил в комментарии "Украинской правде" один из авторов данного законопроекта Леонид Емец, он не удивлен ходом голосований, хотя и разочарован.

"Хоть и были договоренности в Раде, что за основу будет принят тот документ, который наберет больше всего голосов, но депутаты не проголосовали за то, чтобы вернуть его авторам на доработку. Поэтому, можно считать, что голосование провалено и ни один из документов не принят за основу ", - сказал Емец.

"Я не удивлен результатом, потому что судя из того количества депутатов, которые присутствовали, было понятно, что голосов не хватит", - отметил он.

Как известно, сейчас оппозиция требует от властей отменить "систему Януковича", при которой половина Рады избирается по партийным спискам, другая - по мажоритарным округам. Возвращение Конституции образца 2004 года предусматривало избрание Рады по чистой пропорциональной системе. Но даже после бегства Януковича депутаты так и не смогли отменить мажоритарку.

Яна Миланова, УП