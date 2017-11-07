НАПК проверит декларацию замглавы АП и еще 18 должностных лиц

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Вторник, 7 ноября 2017, 17:07

Нацагентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку декларации первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука и еще 18 человек, среди которых заместители министров, прокуроры, полицейские, чиновники госпредприятий.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день после ​​принятия соответствующего решения, то есть с 8 ноября.

В перечень лиц, чью декларацию проверят, входят:

  1. Баранов Николай Юрьевич, начальник отдела прокуратуры. Киева, за 2016 год;
  2. Кизенко Елена Николаевна, депутат Новокодацкого районного совета в Днипре за 2016 год;
  3. Ковальчук Виталий Анатольевич, Первый заместитель Главы Администрации Президента Украины, за 2016 год;
  4. Коробко Юрий Викторович, начальник отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности прокуратуры Одесской области, за 2015 и 2016 годы;
  5. Куница Сергей Павлович, депутат Северодонецкого городского совета Луганской области, за 2016 год;
  6. Музыка Ирина Анатольевна, начальник измерительной лаборатории отделения пробирного контроля Центрального казенного предприятия пробирного контроля МФ Украины в г.Виннице, за 2016 год;
  7. Немчинов Олег Николаевич, государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Украины, за 2016 год;
  8. Овчаров Дмитрий Сергеевич, заместитель командира роты Управления патрульной полиции в г Харькове Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, за 2016 год;
  9. Алексеенко Виктория Сергеевна, прокурор Киевской местной прокуратуры № 5, за 2016 год;
  10. Пащенко Андрей Николаевич, начальник ГНИ в Шевченковском районе ГУ ГФС в г. Киеве, за 2015 и 2016 годы;
  11. Панков Андрей Викторович, городской голова Краматорска Донецкой области, за 2015 и 2016 годы;
  12. Педорич Петр Николаевич, директор коммунального предприятия "Борщаговка", за 2016 год;
  13. Пилипенко Виктор Анатольевич, депутат Северодонецкого городского совета Луганской области, за 2016 год;
  14. Попеско Александр Петрович, заместитель прокурора Винницкой области, за 2015 и 2016 годы;
  15. Радзивил Сергей Васильевич, начальник участка коммунального предприятия "Харьковское ремонтно-строительное предприятие", за 2016 год;
  16. Русин Евгений Евгеньевич, директор коммунального предприятия "Киевкоммунсервис", за 2016 год;
  17. Хворост Илья Анатольевич, директор коммунального предприятия "Сансервис", за 2016 год;
  18. Чернявская Оксана Михайловна, заместитель начальника управления по борьбе с таможенными правонарушениями Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины, за 2016 год;
  19. Яременко Александр Степанович, заместитель Председателя Счетной палаты Украины, за 2016 год.

В НАПК добавляют, что причиной проверки стали жалобы от государственных органов, юридических и физических лиц, а также сообщений в СМИ, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларациях вышеуказанных лиц недостоверных сведений.

Ранее сообщалось, что НАПК начало полную проверку деклараций первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, ректора КНУ им. Т. Шевченко Леонида Губерского и председателя Запорожской ОГА Константина Брыля.

Как известно, НАПК презентовали систему проведения логического и арифметического контроля поданных деклараций. Ее технические возможности обеспечат ускорение процесса проверки деклараций, включая периоды высокой активности субъектов декларирования.

Украинская правда
Темы: НАПК Администрация президента декларации
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