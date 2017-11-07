На сына Авакова одели браслет

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Вторник, 7 ноября 2017, 17:28

На Александра Авакова одели электронный браслет.

Фото с устройством на ноге он обнародовал на своей странице в Facebook.

 

Как известно, 31 октября НАБУ проводила обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел.

НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

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Украинская правда
Темы: Аваков МВД суд
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