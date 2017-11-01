Суд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство и обязал одеть электронный браслет.
Об этом сообщает корреспондент УП из зала суда.
Такое решение в среду принял судья Виталий Украинец.
"Ходатайство удовлетворить частично. Выбрать меру пресечения в виде личного обязательства", - отметил он.
На сына министра возложен ряд обязательств, в частности не отлучаться из населенного пункта проживания без ведома суда и следственных, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение миграционной службы паспорта для выезда за границу, воздерживаться от контактов со свидетелями и одеть электронный браслет.
Это решение судья разрешил обжаловать в 5-дневный срок. Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты и признал задержание Авакова-младшего законным.
Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.
Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.
Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.
Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.
НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.
Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.
1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.
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Роман Кравец, УП