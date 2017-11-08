После проверки Хомутынник вернулся в руководители "Видродження"

Народный депутат Виталий Хомутынник стал сопредседателем депутатской группы "Партия "Видродження" в Верховной Раде.



Соответствующее объявление во время пленарного заседания Верховной Рады Украины в среду озвучил спикер парламента Андрей Парубий.



Таким образом, руководящий состав группы теперь будет состоять из двух сопредседателей: народного депутата Виктора Бондаря, председателя партии "Возрождение" и народного депутата Виталия Хомутынника.



Как известно, 5 сентября Хомутынник решил оставить пост руководителя группы "Возрождение" на период расследования Генеральной прокуратуры Украины и проверки Государственной фискальной службы его деклараций.

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