В России решили пересмотреть арест Бакая

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Среда, 8 ноября 2017, 15:57

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело об аресте бывшего главы Госуправления делами Украины и НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Решение суда первой инстанции отменить, отправить дело на новое рассмотрение в Таганский суд с новым составом суда", - огласил постановление судья.

Кроме того, Мосгорсуд установил меру пресечения Бакаю в виде заключению под стражу до 18 ноября.

Как сообщалось, 31 октября стало известно, что в Москве задержали Бакая.

Бывшего чиновника обвиняют в крупном мошенничестве. По информации СМИ, среди прочего Бакай присвоил 9 миллионов долларов российского миллиардера Алишера Усманова.

27 октября российский суд арестовал экс-чиновника до 12 ноября.

Темы: Бакай арест суд Росcия
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