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В России задержали экс-главу Госуправления делами Бакая

Вторник, 31 октября 2017, 11:19

В российской столице задержали бывшего руководителя Государственного управления делами и главу НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая.

Эту информацию, которую ранее распространила ТСН, "Украинской правде" подтвердил источник в окружении Бакая.

По его словам, экс-чиновника в соседней стране обвиняют в мошенничестве.

По данным ТСН, вместе с Бакаем в Москве были задержаны его бухгалтер и помощник Константин. Во вторник помощника и бухгалтера отпустили из следственного изолятора, а сам Бакай остался под стражей.

Согласно сообщению, бывшего чиновника обвиняют в том, что он обманным путем завладел деньгами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений от обманутых, и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю 9 миллионов долларов.

 
Игорь Бакай
Фото: 24tv.ua

Сообщается, что в последнее время Бакай жил то в Объединенных Арабских Эмиратах, то в России, и постоянно одалживал деньги у знакомых.

Как известно, бывший чиновник после отставки обвинялся в превышении власти и злоупотреблении служебным положением, он с семьей бежал в Россию в конце 2004 года, где в 2005-м получил гражданство.

В Украине Бакая объявили в розыск.

Бакай подозревался в незаконной продаже имущественных комплексов гостиниц "Днепр" и "Украина", а также недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Кроме того, его и других должностных лиц ГУД подозревали в бесплатном использовании авиатехники предприятия "Украина" на сумму более 1 млн грн.

Были и менее серьезные обвинения, например, в том, что в 2003-2004 годах Бакай издал распоряжение о выделении квартир своим заместителям с превышением жилищных норм.

С приходом к власти Виктора Януковича Бакая оправдали, все дела против него были закрыты судом.

В России Бакай занимается бизнесом "по нескольким направлениям". Причем, как выясняли журналисты, пока в Украине продолжались следственные действия в отношении него, операции проводились через его жену.

Украинская правда

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Темы: РосcияБакай
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