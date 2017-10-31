В России задержали экс-главу Госуправления делами Бакая
В российской столице задержали бывшего руководителя Государственного управления делами и главу НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая.
Эту информацию, которую ранее распространила ТСН, "Украинской правде" подтвердил источник в окружении Бакая.
По его словам, экс-чиновника в соседней стране обвиняют в мошенничестве.
По данным ТСН, вместе с Бакаем в Москве были задержаны его бухгалтер и помощник Константин. Во вторник помощника и бухгалтера отпустили из следственного изолятора, а сам Бакай остался под стражей.
Согласно сообщению, бывшего чиновника обвиняют в том, что он обманным путем завладел деньгами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений от обманутых, и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю 9 миллионов долларов.
Сообщается, что в последнее время Бакай жил то в Объединенных Арабских Эмиратах, то в России, и постоянно одалживал деньги у знакомых.
Как известно, бывший чиновник после отставки обвинялся в превышении власти и злоупотреблении служебным положением, он с семьей бежал в Россию в конце 2004 года, где в 2005-м получил гражданство.
В Украине Бакая объявили в розыск.
Бакай подозревался в незаконной продаже имущественных комплексов гостиниц "Днепр" и "Украина", а также недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины".
Кроме того, его и других должностных лиц ГУД подозревали в бесплатном использовании авиатехники предприятия "Украина" на сумму более 1 млн грн.
Были и менее серьезные обвинения, например, в том, что в 2003-2004 годах Бакай издал распоряжение о выделении квартир своим заместителям с превышением жилищных норм.
С приходом к власти Виктора Януковича Бакая оправдали, все дела против него были закрыты судом.
В России Бакай занимается бизнесом "по нескольким направлениям". Причем, как выясняли журналисты, пока в Украине продолжались следственные действия в отношении него, операции проводились через его жену.
Украинская правда