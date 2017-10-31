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Россияне посадили Бакая за решетку

Вторник, 31 октября 2017, 14:32

Таганский районный суд Москвы распорядился заключить под стражу бывшего главу Госуправления делами Украины и компании "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая.

Об этом пишет ТАСС.

"Суд 27 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Бакая меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 ноября", — сообщили в суде.

Как рассказал "Украинским новостям" заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, сейчас ГПУ не разыскивает Бакая.

По его словам, экс-чиновник также не объявлен в розыск Интерполом.

Ранее сообщалось, что Бакая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве.

Бакай после отставки обвинялся в превышении власти и злоупотреблении служебным положением, он с семьей бежал в Россию в конце 2004 года, где в 2005-м получил гражданство.

Тогда в Украине его объявили в розыск.

Бакай подозревался в незаконной продаже имущественных комплексов гостиниц "Днепр" и "Украина", а также недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Кроме того, его и других должностных лиц ГУД подозревали в бесплатном использовании авиатехники предприятия "Украина" на сумму более 1 млн грн.

Были и менее серьезные обвинения, например, в том, что в 2003-2004 годах Бакай издал распоряжение о выделении квартир своим заместителям с превышением жилищных норм.

С приходом к власти Виктора Януковича Бакая оправдали, все дела против него были закрыты судом.

В России Бакай занимается бизнесом "по нескольким направлениям". Причем, как выясняли журналисты, пока в Украине продолжались следственные действия в отношении него, операции проводились через его жену.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БакайРосcиясударест
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