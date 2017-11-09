Конгресс США подозревает, что оружие для Украины убрали из программы республиканцев в угоду РФ

В США расследуют, причастны ли официальные лица кампании Дональда Трампа к исключению из политической платформы Республиканской партии вопроса о предоставлении Украине летального оружия.

Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

Конгресс опросил бывших помощников и советников Трампа, в том числе члена Комитета национальной безопасности США Дж. Д. Гордона, о стремлении кампании убрать из политической платформы Республиканской партии требование дать оружие Украине.

Люди, занимавшиеся созданием платформы, также ожидают интереса к вопросу со стороны команды специального советника ФБР Роберта Мюллера.

Предполагается, что в ходе создания политической платформы партии команда Трампа пыталась сделать ее более дружественной по отношению к России, потому что пункт, против которого они боролись, одобрил бы отправку оружия Украине.

Многие ведущие республиканцы поддерживали эту идею, поэтому споры в ходе создания платформы стали неожиданностью.

Теперь прошлогодние дебаты пристально изучают в рамках текущих расследований о вмешательстве Москвы в выборы в США в 2016 году, и связях с РФ команды Трампа , в том числе Пола Манафорта.

Президент США неоднократно отрицал любой сговор, называя расследование "охотой на ведьм".