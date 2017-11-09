В Украине впервые освободили осужденного пожизненно

43-летний Александр Каверзин, осужденный за 13 преступлений, освобожден от пожизненного лишения свободы.

Соответствующее решение 3 ноября принял апелляционный суд Винницкой области, информирует в четверг портал "Судебная власть Украины".

Отмечается, что по мнению суда, существует существенная угроза жизни и здоровью человека.

Александр Каверзин – инвалид 1 группы по зрению, страдает внутричерепным давлением, которое может спровоцировать инсульт. Ослеп мужчина от пыток, которые ему нанесли сотрудники милиции. Об этом узнал и Европейский суд по правам человека.

"Согласно решению Европейского суда по правам человека от 15 мая 2012 года по делу "Каверзин против Украины" (заявление 23893/03) установлено нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с пытками заявителя работниками милиции", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что власти не провели эффективного расследования по жалобе заявителя на пытки; в период с января по сентябрь 2001 потерпевшему не оказывалась адекватная медицинская помощь в связи с повреждением глаза.

Также суд руководствовался решением ЕСПЧ по делу "Лорс против Нидерландов". В нем - речь о том, что "полная сенсорная изоляция, соединенная с тотальной социальной изоляцией, может уничтожить личность и составляет форму негуманного обращения, не может быть оправдана потребностями обеспечения безопасности при любых причинах".

Каверзина обвиняли в убийстве семи человек, среди которых – трое сотрудников милиции. Также он осужден за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение огнестрельного оружия, бандитизм и разбой.