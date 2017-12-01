В жилище мужчины, бросившего гранату в суде Никополя, провели обыск

Правоохранители установили автомобиль, на котором приехал мужчина, взорвавший гранату в суде Никополя, и провели обыски по месту его жительства.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Полиция установила автомобиль, на котором приехал мужчина, который подорвал. Это автомобиль "Мерседес Вито". Его осмотрели. Также провели обыск по месту жительства этого человека. Запретных предметов не обнаружили", - сказал Тракало.

Он добавил, что по состоянию на утро 1 декабря, в больнице находится 6 пострадавших от взрыва в суде.

"Из них, в том числе двое подсудимых, 2 полицейских конвоя и 2 гражданских", - сказал пресс-секретарь.

На месте происшествия работали взрывотехники, все найденные остатки отправлены на экспертизу.

"По предварительному заключению, взорвалась граната Ф-1", - подытожил Тракало.

Как известно, около 11:30 30 ноября в суде Никополя произошел взрыв – предварительно, двух гранат. В больницу обратились 10 человек, 1 человек погиб на месте.

Позже в больнице скончался еще один человек – подсудимый, 1977 года рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.