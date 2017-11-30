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В Никополе в суде взорвали гранаты. Есть жертвы

Четверг, 30 ноября 2017, 11:49
скриншот с видео ГО Прихист
скриншот

В Никополе Днепропетровской области в местном суде произошел взрыв, есть погибшие и раненые.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, инцидент произошел в Никопольском районном суде.

"В 11:20 во время слушания дела об убийстве, мужчина вытащил, по предварительным данным, две гранаты и взорвал их", – сообщил Тракало.



"В этом деле трое подозреваемых, сейчас над ними идет суд", – уточнил он.

По словам Тракало, мужчина погиб на месте.

По состоянию на 13:10, за медицинской помощью обратились 10 человек. Сперва сообщалось о 7 пострадавших.

 
Отец убитого подорвал гранаты в суде над подозреваемыми
Фото полиции

Среди пострадавших - трое подсудимых, они госпитализированы. Также среди пострадавших два конвоира, сотрудник суда-секретарь и одно гражданское лицо.

 

Речь идет о деле о расстреле мужчины в Никополе, который произошел в 2016 году.

Тракало уточнил, что гранаты подорвал отец человека, об убийстве которого шло слушание. Это произошло после того, как суд в очередной раз перенес заседание.

"И когда на подозреваемых надели наручники, он бросил гранаты", – уточнил представитель Нацполиции.

 

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении дела в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 – умышленное убийство.

 

Как известно, 10 февраля 2016 года в Никополе неизвестные расстреляли автомобиль "Geely" белого цвета, в результате чего погибли двое пассажиров. Один из них был сыном человека, взорвавшего гранаты в суде.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: взрывДнепропетровская областьсудкриминал
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