Генпрокуратура занялась и судьей Емельяновым из-за недвижимости

Судья Артур Емельянов фигурирует в производстве Генеральной прокуратуры так же, как и его бывшая жена.



Об этом начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил программе "Схемы".



"Конечно, этот круг не ограничивается только судьей Емельяновым и его экс-супругой. Проверка касается полного круга лиц, задействованных в том, чтобы имущество было оформлено именно на жену судьи Емельянова", – заявил он.



"Проверяется в данном случае то, каким образом жена Емельянова получила это имущество, потому что, по материалам следствия, хоть она и не работала на государственных должностях, а занималась предпринимательской деятельностью, по отчетности не установлено, что она получала средства такого объема", – отметил Горбатюк.



"Поэтому проверяется версия, что эти средства могли быть получены именно при судебной деятельности ее бывшего мужа судьи Емельянова", – пояснил он.



В октябре "Схемы" сообщали, что бывшая жена судьи Высшего хозсуда Емельянова Светлана владеет элитной недвижимостью в разных уголках мира: виллой в Анталии, апартаментами в Дубае, двумя отелями в Вене, а также фирмой, которая управляет тремя отелями во Франкфурте-на-Майне (Германия).



На днях стало известно, что Департамент специальных расследований ГПУ открыл уголовное производство в отношении нее по статье "легализация доходов, полученных преступным путем".



Большинство найденного журналистами иностранного имущества Светлана Емельянова приобрела до 2014 года включительно, пока находилась в официальном браке с судьей. А заработала она, по официальным данным за 2001-2014 годы, около 3 миллионов гривен.



Несмотря на развод, Емельяновы отдыхают вместе, судья также регулярно посещает Вену, где его экс-супруга живет с детьми.



Артура Емельянова подозревали в коррупции и давлении на судей, отстраняли от судейства, но он до сих пор работает в Высшем хозсуде Украины. Более того, Емельянов подавался в новый Верховный Суд, но Высшая квалификационная комиссия не допустила его к конкурсу.